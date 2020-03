Discussão em bar termina com rapaz esfaqueado, em São João do Ivaí

Uma discussão em um bar terminou com uma pessoa esfaqueada na noite de terça-feira (10), em São João do Ivaí.

Segundo relatos de testemunhas, os dois envolvidos estavam no Bar do Rosmar quando em um momento começaram a se desentender. A discussão se inflamou e um dos rapazes desferiu um golpe de faca na altura do peito da vítima.

Clientes que estavam no local ajudaram a conter a confusão e a vítima foi levada para o Hospital Municipal, mas, diante da gravidade do ferimento, a vítima foi transferida para um hospital de Ivaiporã.

A PM foi informada, registrou o boletim de ocorrências e fez rondas, inclusive, foi até o endereço do suposto autor, mas ele não foi encontrado.





* Com informações Canal HP Vale do Ivaí