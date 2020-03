Jovem suspeito de ameaçar atear fogo na própria mãe é preso em Ariranha do Ivaí

Um rapaz foi preso no final da tarde de terça-feira (10) em Ariranha do Ivaí, por volta das 17h45, depois de ameaçar atear fogo na própria mãe.

A equipe realizada patrulhamento pelas ruas da cidade, quando foi abordada pela mulher que afirmou ter sido ameaçada de morte pelo filho, que prometeu colocar fogo nela quando retornasse para casa.

Durante as buscas, a equipe encontrou o suspeito na casa do pai dele, sendo então conduzido à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providencias cabíveis