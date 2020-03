Mulher agride ex-companheiro com golpe de faca no Hospital Municipal de Borrazópolis

Uma mulher agrediu o ex-convivente dentro do Hospital Municipal de Borrazópolis. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na tarde de terça-feira (10), por volta das 17 horas.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o jovem relatou após discutirem, a ex-convivente o agrediu com uma faca, deixando o mesmo com alguns cortes no rosto e lesões de mordidas nos braços. Disse ainda que é ameaçado constantemente pela mulher.

Em contato com a enfermeira, os policiais foram informados que a autora se encontrava internada. A paciente relatou ter sido ameaçada pelo rapaz. Diante dos fatos foram feitas as devidas orientações sobre os procedimentos.