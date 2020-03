A Defesa Civil de Manoel Ribas atendeu no final da tarde de quarta-feira (28), uma ocorrência de incêndio em uma colheitadeira New Holand, modelo CR-5080, em uma propriedade rural na localidade Rio do Salto.

Segundo informações da Defesa Civil, o fogo se alastrou rapidamente. As chamas foram extinguidas e feito o rescaldo da colheitadeira para evitar novos focos de incêndio.

A colheitadeira ficou totalmente destruída. As causas do incêndio estão sendo apuradas.