Prefeitura de Ivaiporã adquire mais um veículo para frota

O Departamento Municipal de Meio Ambiente foi beneficiado pela Prefeitura de Ivaiporã com um Chevrolet Montana, na segunda-feira, dia 9 de março. O veículo foi adquirido com repasse de ICMS Ecológico da Unidade de Conservação – Estação Ecológica Faian, que a Prefeitura começou a receber em 2018.

A Chevrolet Montana será utilizada especialmente na manutenção e execução do Plano de Manejo da Unidade de Conservação – Estação Ecológica Faian. Além disso, o veículo poderá ser usado em serviços do Setor de Paisagismo e programas ambientais.

A chave do veículo foi entregue pelo prefeito Miguel Amaral ao diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Alaercio Bufalo, bióloga Denise Kusminski e à coordenadora do programa Ivaiporã Mais Florida, Mel Biancato. Miguel Amaral estava acompanhado do vice-prefeito Ilson Gagliano e do vereador Edivaldo Montanheri (Sabão).

A aquisição do veículo contribui para o aumento da arrecadação de ICMS Ecológico, uma vez que está definido do termo de referência da tábua de avaliação.