Ivaiporã se destaca nas categorias de base em Pato Branco e Palmital

Entre os dias 6 e 8 de março, os times sub-15 e sub-17 de futsal/masculino de Ivaiporã disputaram a 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Futsal em Pato Branco.

A equipe da Prefeitura de Ivaiporã disputou a classificação com Pato Branco, Chopinzinho e União da Vitória. Apesar de o nível ser bem elevado a equipe de Ivaiporã conseguiu se classificar para a próxima etapa – seguindo na competição.

O prefeito Miguel Amaral acredita que o apoio dado às crianças poderá torná-las grandes representantes do município e campeãs na modalidade. “O esporte é fundamental para manter o tempo ocupado, melhorar a saúde e a qualidade de vida”, reforçou o prefeito.



O desempenho dos jogadores foi comentado pelo diretor do Departamento Municipal de Esporte, Edgar Aguiar. “Nas categorias de base Ivaiporã está entre os 4 melhores do Paraná. Por isso, avalio como muito positiva a participação dos atletas em Pato Branco”, declarou Edgar Aguiar.

A próxima etapa do Campeonato Paranaense de Futsal será disputada, entre os dias 13 e 15 de março, em Telêmaco Borba, onde irá disputar a equipe de futsal/feminina de Ivaiporã.



Resultados

Futsal sub-15

Ivaiporã 6 x 5 União da Vitória

Ivaiporã 1 x 6 Pato Futsal

Ivaiporã 1 x 4 Mater Dei (Pato Branco)





Futsal sub-17

Ivaiporã 7 x 0 União da Vitória

Ivaiporã 4 x 3 Pato Futsal

Ivaiporã 3 x 4 Chopinzinho



Voleibol



As equipes de voleibol feminino categoria sub-14 (B) e sub-17 (A) de Ivaiporã participaram do 1º Torneio Unicesumar de Voleibol, no sábado, dia 7 de março, em Palmital. A categoria sub-17 ficou em 3º lugar e a categoria sub-14 conquistou a 4ª colocação.