Prefeitura de Ivaiporã retoma Caminhada da Melhor Idade

A Prefeitura de Ivaiporã retomou a Caminhada da Melhor Idade, que é realizada, 3 vezes por semana – segunda, quarta e sexta-feira, pelo Departamento Municipal de Saúde com apoio do Departamento Municipal de Assistência Social e auxílio do Campus da UEM (Universidade Estadual de Maringá), que disponibiliza professores e acadêmicos do curso de Educação Física para acompanhar as atividades físicas.

O retorno das atividades aconteceu, após período de férias, na segunda-feira, dia 9 de março, no Centro Cultural da Melhor Idade, onde fizeram exercícios de alongamento e aquecimento com o diretor do Departamento Municipal de Esporte, Edgar Aguiar.

Na abertura, os idosos foram incentivados pelo enfermeiro João Felipe Marques da Silva a praticar atividades para manter a saúde física e mental. “A Caminhada da Melhor Idade visa prevenir doenças cardiovasculares, diminuir o colesterol e controlar a diabete”, explicou o enfermeiro.

A coordenadora do Departamento Municipal de Assistência Social, Ione Muchiutti, lembrou que a prática de atividade física ajuda a fortalecer os laços de amizade e a relaxar no Parque Ambiental Jardim Botânico. “Além da caminhada os idosos se exercitam dançando no Baile da Terceira, às terças-feiras, no salão do Centro Cultural Melhor Idade”, acrescentou.



Conforme esclareceu Edgar Aguiar a atividade física acima dos 60 anos é importante devido à saúde mental e mobilidade diária. “Também é importante manter uma alimentação saudável e conciliar com as caminhadas”, aconselhou Edgar Aguiar.