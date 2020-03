Em Grandes Rios, homem faz ameaça contra o pai e é abordado pela PM com um facão

Um homem acusado de fazer ameaças de morte contra o próprio pai na manhã de segunda-feira (9), em Grandes Rios foi localizado com um facão e detido pela Polícia Militar (PM). O pai preferiu não representar contra o filho.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a irmã do suspeito foi quem acionou a Polícia Militar. Ela relatou que irmão estava na residência do pai fazendo uso de bebida alcoólica e sem motivo começou a discutir e a ofender o mesmo, que pegou alguns pertences e foi trabalhar. Algum tempo depois, o filho se armou de um facão e disse que iria matar o pai.

De posse das características, o suspeito foi localizado pelos policiais na Rua Rio Grande do Norte, esquina com a Rua Osvaldo Cruz. Durante revista pessoal foi encontrado um facão por baixo da camisa de aproximadamente 58 centímetros com 46 cm de lâmina.

Foi entrado em contato com a vítima, o qual não mostrou interesse em representar contra o filho. Diante do fato, a equipe deslocou até o destacamento de Grandes Rios para confecção do Termo Circunstanciado e após foi liberado.

Os policias também encontraram com o autor uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1 mil, que foi entregue ao pai devido ao estado de embriaguez e agressividade do abordado.