Homem é preso por embriaguez dirigindo ônibus escolar na região

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 369, em Londrina, na manhã de segunda-feira (09), por dirigir um ônibus escolar alcoolizado e com a habilitação vencida.

Durante a operação "Volta às aulas", em frente ao Parque Ney Braga, a PRF flagrou um motorista, que havia ingerido álcool, conduzindo veículo de transporte de escolares. O veículo transportava 10 crianças no momento da abordagem e fazia o transporte de escolares entre Cambé e Londrina.

Submetido ao teste de etilômetro, o resultado foi de 0,09 mg/l. Além do uso indevido de álcool, o condutor estava com CNH e vencida e com categoria incompatível com o veículo que conduzia.

A PRF recomenda aos pais que tenham bastante critério ao contratarem esse tipo de serviço, verificando o estado dos veículos e dos condutores que fazem esse tipo de trasporte.