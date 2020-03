Homem afastado da ex por medida protetiva fica nu em via pública

Na tarde de segunda-feira (9) na Rua Marechal Floriano Peixoto, em Ivaiporã, um homem ficou nu depois de atirar pedras na casa dos pais da ex-mulher.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a equipe foi solicitada por uma mulher que informou que o ex de sua filha estaria descumprindo uma medida protetiva que a filha tem em desfavor dele.

No local a solicitante informou aos policiais, que o autor foi até a residência dela e começou a atirar pedras. Posteriormente passou a retirar as roupas em via pública ficando pelado.

A Polícia Militar fez buscas, porém o suspeito não foi encontrado, a vítima foi orientada das medidas cabíveis.