PRF recupera em Mauá da Serra carreta roubada com carga de carne avaliada em R$ 406 mil 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no início da noite de segunda-feira (9) na BR-376 em Mauá da Serra, região norte do Paraná, uma carreta que havia sido roubada horas antes em Ponta Grossa (PR), nos Campos Gerais.

Toda a carga de carne que estava no veículo, avaliada em R$ 406 mil, foi recuperada. Um envolvido foi preso em flagrante por receptação.

Agentes da PRF de plantão na unidade de Mauá da Serra haviam recebido a informação de que um veículo com placas de Santa Catarina, com registro de roubo, seguia pela rodovia, no sentido norte do estado.

Por volta de 18h40, com o apoio de agentes da unidade de Apucarana, os policiais realizaram um bloqueio na rodovia e efetuaram a prisão do homem que dirigia a carreta.

Questionado, o preso, de 34 anos de idade, disse que recebeu o veículo em Ponta Grossa e que o entregaria na cidade de Maringá (PR). O caminhão transportava cerca de 30 toneladas de carne.

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Marilândia do Sul. O crime de receptação prevê pena de um a quatro anos de prisão.

Até o fim da noite desta segunda-feira, o motorista vítima do assalto ainda não havia sido localizado.