Um agricultor do município de Borrazópolis teve alguns implementos agrícolas furtados na propriedade rural. A ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (9) no Destacamento da Polícia Militar do município.

O proprietário relatou que ficou alguns dias sem ir até o local, ao retornar pela manhã constatou que foram furtados de dentro do barracão de máquinas, um arado de três discos e uma grade niveladora de 32 discos.