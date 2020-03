A Polícia Militar (PM) encontrou na madrugada de segunda-feira (9), uma menina de 14 anos que estava desaparecida da casa dos familiares em Faxinal, desde a última sexta-feira, ela estava acompanhada do namorado de 15 anos.

De acordo com a PM, a menina foi encontrada caminhando com o namorado na rodovia PR 272, próximo ao trevo do distrito de João Vieira. Eles relataram que estavam indo para Lidianópolis onde reside o pai da menina, e que iriam morar juntos.