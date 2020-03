Homem faz ameaças e atira contra casa da cunhada, em São João do Ivaí

No Distrito de Luar, em São João do Ivaí na noite de domingo (8), por volta das 22 horas, um homem fez ameaças e efetuou disparos de arma de fogo contra a casa da cunhada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que o cunhado chegou na residência aparentemente embriagado. No local, empunhando uma arma de fogo começou a discutir com a vítima e fazer ameaças. Antes de sair da residência efetuou alguns disparos. Foram identificadas duas entradas de projetil, uma na parede da casa e outra na grade do portão.

A Polícia Militar fez busca pelo distrito em buscas pelo de autor, porém sem êxito. Sendo então orientado a vítima sobre os procedimentos cabíveis.