Ganhador de prêmio de R$ 1 milhão é de Faxinal

O ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do programa Nota Paraná é morador do município de Faxinal, no Norte do Estado. O sorteio foi nesta segunda-feira (9), em Maringá, a partir do resultado da Loteria Federal do último sábado e inicia uma nova fase do programa, que vai destinar esse valor todos os meses.

Os outros dois prêmios principais, de R$ 200 mil, saíram para os municípios de Curitiba e de Cafelândia, no Oeste do Estado.

No total, o Nota Paraná passa a distribuir R$ 2,8 milhões mensalmente ao consumidor que coloca o número do CPF na nota fiscal; e, num sorteio separado, distribui outros R$ 2,2 milhões a entidades assistenciais sem fins lucrativos cadastradas no programa.

Os ganhadores deste mês de março demonstram que a sorte não depende do volume de gastos no comércio. O ganhador do prêmio principal participou com apenas 8 bilhetes – um bilhete é gerado a cada R$ 200,00. Os ganhadores dos R$ 200 mil concorreram com apenas dois e 51 bilhetes.