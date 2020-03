Jandaia do Sul entrega uniformes e material escolar

A prefeitura de Jandaia do Sul, através do Departamento de Educação e Esportes, realizou semana passada a entrega de 1.783 kits escolares. Além de material escolar, os alunos do ensino infantil e fundamental também receberam uniformes.

O kit escolar compreende 19 itens, como: cadernos, lápis de cor, lápis preto, caneta, borracha, apontador, massa de modelar, giz de cera, pincel, tinta guache, sulfite, canetinha colorida, agenda, régua, tesoura e cola. Os materiais são distribuídos conforme a faixa etária para os alunos da rede municipal de ensino.

A entrega aconteceu diretamente nas unidades beneficiadas. Estiveram participando da entrega o prefeito Benedito José Pupio, o vice prefeito Cir, vereadores e a Diretora do Departamento de Educação e Esporte Luzia Jucimara Tomazini junto com sua equipe de trabalho.

Na oportunidade foram entregues também os uniformes. Cada kit é composto por 2 camisetas, 1 agasalho (calça, jaqueta) e 2 shorts.

O prefeito Ditão ressaltou a importância destes investimentos que muitas vezes ajudam os pais na compra dos materiais para seus filhos e beneficiam também os alunos.