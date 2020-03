Asfalto na Av. Maranhão em Ivaiporã será concluído até o fim da semana

Começou nesta segunda-feira (9), os trabalhos de pavimentação com capa asfáltica do último trecho da Av. Maranhão, no centro de Ivaiporã. Durante a manhã, as quadras nas proximidade do INSS receberam uma limpeza, para posterior aplicação da camada de asfalto. Se o tempo colaborar, a previsão da empreiteira para conclusão da obra é até o final de semana.

Conforme o prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL) este é o último trecho da avenida que ainda não tinha pavimentação. Para execução do asfalto de aproximadamente 700 metros lineares, mais galerias fluviais foram investidos R$ 800 mil, sendo R$ 500 mil por meio de emenda parlamentar do deputado federal Sérgio Souza (MDB), mais contrapartida de R$ 300 mil da Prefeitura de Ivaiporã.



“Esta avenida foi projetada em 1953, foram mais de 60 anos as pessoas esperando por essa obra muito importante, numa avenida que vai tirar o trânsito do centro da cidade, dando mais agilidade para os motoristas. Uma obra importantíssima de infraestrutura, que também tira os moradores daquela região do barro e da poeira”.

Outro trecho da mesma avenida com extensão de 550 metros no Jardim Guanabara na região do Bar do Bugil foi entregue para a população, no final do ano passado. Naquele trecho de 550 metros linear foram investidos R$ 678 mil, R$ 500 mil de emendas disponibilizados pelos deputados estaduais Alexandre Curi (PSDB) e Artagão Junior (PSB), mais contrapartida da Prefeitura de mais R$ 178mil.



Miguel lembra ainda que próximo ao trecho da Av. Maranhão que está sendo asfaltado, outro trecho na Rua Ceará, nas proximidades do Colégio Mater Consolotrix também ganha pavimentação asfáltica.

“Uma rua histórica onde era o escritório da Companhia Territorial Ubá que colonizou Ivaiporã. A cerca de 200 metros do centro comercial a rua ainda não tinha asfalto. Agora já está com meio fio, a base pronta aguardando apenas a capa de asfalto que vai vir mais para frente, com outro recurso que estamos pleiteando. Também estamos reabrindo a Rua Felicita Rother que faz a ligação desse trecho da Rua Ceara com a Av. Maranhão”.

O prefeito acredita que em pouco mais de 90 dias será possível concluir também esta obra.