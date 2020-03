Bombeiros combatem incêndio no calçadão de Londrina nesta segunda

Um incêndio mobilizou equipes do corpo de bombeiros na manhã desta segunda-feira (09), em Londrina. O fogo começou em uma loja no calçadão da cidade e poderia se alastrar para um prédio residencial que fica ao lado.

Moradores do prédio foram retirados e ninguém se feriu. Durante o trabalho, parte do teto da loja desabou e os bombeiros precisaram ser retirados de dentro do local. Alguns bombeiros subiram em prédios vizinhos para direcionar jatos de água ao local do incêndio.



Ainda não é possível saber como o fogo começou na loja, que vendia produtos importados da China.