Homem é assassinado em Bom Sucesso

Um homem foi assassinado em Bom Sucesso, na região do Vale do Ivaí. O crime aconteceu no final da madrugada desta segunda-feira (9), no Bairro Populares. Os atiradores teriam se passado por policiais militares.

O irmão da vítima fatal, também foi atingido por um tiro que acertou o pescoço, ele foi socorrido e levado para o Hospital da Providência, em Apucarana.

O rapaz mesmo ferido, contou para a Polícia Militar (PM), que dois homens encapuzados, arrombaram a porta da casa, falaram que eram policiais, porém, efetuaram diversos disparos.

A polícia investiga a motivação do crime. Esse é o segundo homicídio que acontece em Bom Sucesso. Um homem de 35 anos foi assassinado na noite do dia 19 de fevereiro, na Rua Francisco Antônio Parra Martinez.