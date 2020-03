Acidente na Rodovia do Milho provoca a morte de um motociclista 

Um homem de 36 anos morreu após um grave acidente, na noite de domingo (8), na PR-170, na Rodovia do Milho, entre o Distrito de Sete de Maio e Novo Itacolomi.

Gileno Magno de Sousa Fernandes pilotava uma moto quando bateu na traseira de um caminhão, com placas de Borrazópolis. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Segundo testemunhas, Gileno seguia sentido Novo Itacolomi, quando aconteceu o acidente. O motorista do caminhão, ainda de acordo com testemunhas, teria deixado o local. Porém os dados do veículo foram repassados para a Polícia.

Gileno era morador de Novo Itacolomi e muito conhecido na cidade e também na região.

A polícia apura as causas do acidente.