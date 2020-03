A Policia Militar (PM) registrou furtos de fios elétricos em três casas em construção no Residencial Bertipaglia na cidade Lunardelli. Os furtos aconteceram da noite de sábado (7) para domingo (8).

No total, foram furtados 210 metros de fios de 10 e 6 milímetros, nas Ruas Projetadas A e C. A PM realizou patrulhamento no intuito de localizar o autor, porém sem êxito até o momento.