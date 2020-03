Homem é preso em Ivaiporã por se masturbar em público

Um homem - nome e idade não informados - foi preso na tarde de sábado (7) em Ivaiporã, no Paraná, por se masturbar em via pública, na Rua Bulha, por volta 14 horas. O detido é reincidente, em 2017 ele foi preso em flagrante por atentado violento ao pudor.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, o suspeito estava se masturbando pelado dentro de um veículo Celta, onde havia movimentação de pessoas. Ao sair do veículo populares gritaram que iriam linchá-lo, foi quando deixou o carro no local e se evadiu, entrando em uma mata e ateando fogo na vegetação para não ser alcançado.

As chamas foram controladas pela equipe do Corpo de Bombeiros. O veículo que estava abandonado no local foi recolhido para o pátio da 6ª CIPM para evitar que fosse depredado.

O homem foi localizado pela PM horas depois, ele foi contido e encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia. Uma testemunha que tirou fotos do autor nu praticando o ato obsceno encaminhou as imagens para a equipe da PM que repassou para a Polícia Civil para as medidas cabíveis.