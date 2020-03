Com plantio antecipado, milho safrinha pode crescer 21% na região

Com o plantio do milho safrinha antecipado nesta temporada nos 15 municípios da regional da Seab de Ivaiporã, a expectativa dos agricultores é de boa safra. A esperança dos produtores é escapar de intempéries climáticas, e com isso aumento da produtividade. A média histórica do milho safrinha na regional, conforme informações do Departamento de Economia Rural (Deral) é 200 sacas por alqueire. Caso as previsões se confirmem, a expectativa para este ano dos produtores é colher 21% a mais, ou seja, em média 242 sacas por alqueire.



De acordo com engenheiro agrônomo do Deral, Sérgio Carlos Empinotti, até sexta-feira (06), os produtores que optaram pelo plantio do milho já tinham semeado cerca de 75% da área prevista de 50 mil hectares. No ano passado, nesta mesma época os produtores haviam semeado cerca de 25% da área plantada de 48 mil hectares.



O otimismo segundo Empinotti em relação a produtividade, é em razão do plantio mais cedo. “Este ano o clima aqui na região colaborou e a colheita da soja foi feita de imediato, e o plantio de milho foi acompanhando as áreas onde o milho ia sendo colhido. O milho plantado antecipado tem mais condições de escapar do clima mais frio e das geadas”. As boas condições climáticas nas últimas semanas favoreceram também a colheita da soja na região, que atingiu 75% da área cultivada de 160 mil hectares.

Ainda segundo Empinotti da área plantada até agora 40% encontra-se em fase de germinação e 30% em início de fase de desenvolvimento vegetativo. “O clima está propicio para o desenvolvimento das lavouras, as chuvas tem chegado na hora e na quantidade certa aqui na região. As temperaturas frias a noite tem mantido um pouquinho mais a umidade do solo, e a palhada vem conservando a umidade”.

Outra boa notícia para os produtores, é com relação aos preços do grão. Na quinta-feira (5) o mercado do milho em Ivaiporã estava cotado à R$ 42,40 a saca de 60 quilos. Em 2019, no início do plantio a cotação estava em R$ 30,00.