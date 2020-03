PRF frustra assalto de carreteiro em Marialva

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), que faziam rondas pela BR 376, sentido Mandaguari a Marialva, por volta das 20h50, de sexta-feira (6) impediram um assalto.

Conforme a PRF, os agentes avistaram uma carreta transitando em sentido contrário, momento em que decidiram fiscalizá-la.



Ao fazer o retorno na tentativa de abordá-la, no km 198, o condutor ao perceber a presença policial à sua retaguarda, de forma abrupta, estacionou no acostamento e se embrenhou no meio do mato.

Os agentes tentaram localizá-lo, porém com a falta de iluminação, não foi possível.

Dentro desta carreta, uma Scania Tanque, com placas de Palotina, região Oeste do Estado, estava em compartimento ao fundo da cabine, o condutor, um homem de 36 anos, amarrado com cintas.

Questionado pelos agentes da PRF, este condutor informou que ao sair de uma localidade de recebimento de combustíveis, no km 188 da BR 376, em Marialva, foi abordado por um rapaz que de imediato adentrou dentro da cabine e deu voz de assalto.

Afirmou ainda que este meliante falava ao celular com uma outra pessoa, dizendo haver dado certo o planejado e que a carga era de gasolina.

Tal carreta estava carregada com 45 mil litros de combustíveis, dentre gasolina e etanol.

Diante dos fatos, o condutor, após ser desamarrado pelos agentes, foi encaminhado, juntamente com sua carreta, à Delegacia da Polícia Civil de Marialva para registro do crime.