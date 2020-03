Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Rio Bom

Um homem de 52 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo, na tarde de sexta-feira (6) em Rio Bom. Uma espingarda foi apreendida.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por um rapaz que contou que o tio tinha ameaçado agredi-lo, e falou que iria lhe dar um tiro nele, pois havia adquirido uma espingarda.

Segundo a PM, a equipe foi até a casa do suspeito e encontrou o homem que aparentava fortes sintomas de embriaguez. Durante buscas no quarto dele, dentro do guarda-roupas, foi encontrado uma espingarda calibre 36, com quatro munições intactas.

O homem foi preso e levado para a delegacia de Marilândia do Sul.