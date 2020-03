Governo abre licitação para continuidade das obras na PR-650

Foi publicação em Diário Oficial pelo Governo do Estado o edital de abertura de licitação para contratação de empresa que dará continuidade ao projeto de elevação e melhorias na PR-650, rodovia que dá acesso ao município de Godoy Moreira.

O recebimento da documentação das empresas interessadas será feito no próximo dia 23 de março, e a abertura das propostas será no dia seguinte. Conforme o prefeito de Godoy Moreira, José Gonçalves, o Zezinho, desta vez, serão contemplados todos os pontos ainda pendentes no acesso.

“Nosso muito obrigado a todos que estão se empenhando para que essa obra aconteça. Em especial queremos agradecer ao governador Ratinho Junior e ao deputado Artagão e sua equipe”, destacou Zezinho.

Após a licitação, o contrato com a empresa vencedora do certame ainda terá que ser homologado. O governo ainda não emitiu uma estimativa de quando reinicia as obras.





* Informações Canal HP