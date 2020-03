Ruas de Lunardelli são contempladas com pavimentação asfáltica

A prefeitura de Lunardelli vai investir recursos na ordem de R$ 160 mil na pavimentação asfáltica em CBUQ das ruas Ladail André Rinaldi, Piauí e Noel Silvestre Machado e Avenida Duque de Caxias. As vias já começaram a ser preparadas para receber o pavimento, que está previsto para ser aplicado neste final de semana.

O anúncio foi feito pelo prefeito Reinaldo Grola, que afirma que outros projetos de pavimentação estão sendo elaborados, como é o caso do projeto para pavimentação das ruas da Vila do Agreste, que segundo o gestor, já está em fase final. “Estamos concluindo o projeto para buscar os recursos necessários e realizar esse sonho da comunidade”, disse Grola.



O prefeito ainda destaca que as ruas do Conjunto Odilon Carvalho foram aprovadas em projeto e a prefeitura aguarda apenas o pagamento do convênio para que a empresa inicie os trabalhos.