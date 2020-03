Ivaiporã inicia distribuição dos carnês do IPTU na terça-feira

A Prefeitura de Ivaiporã começa na terça-feira (10) a distribuir os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020. São 17.092 imóveis tributados neste exercício fiscal. O horário para a retirada dos carnês é das 8 às 16 horas no setor de tributação. Será mantida uma equipe de plantão no horário de almoço.

Conforme a secretária de Planejamento, Carine Daiane da Silva, os contribuintes poderão pagar o imposto com 10% de desconto até o dia 15 de abril, quando também vence a primeira das seis parcelas para quem optar por dividir o pagamento.

No pagamento parcelado, o contribuinte não tem desconto. A prefeitura também oferece opção de pagamento em parcela única com vencimento para o dia 24 de abril, com desconto de 5%.



“É importante o contribuinte trazer um carnê de anos anteriores para facilitar a localização. Se precisar atualizar o endereço, as pessoas devem trazer também uma fatura de água ou luz”, esclarece Carine.

Caso a atualização do imóvel seja para fins de IPTU é necessário o contribuinte levar uma fotocópia da escritura ou contrato de compra e venda.



O prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL) diz que é muito importante que os contribuintes realizem o pagamento do tributo em dia. “O IPTU é a mais importante receita municipal”, assinala.



O cálculo do imposto é feito com base no valor venal do imóvel. No caso dos imóveis com edificação (Imposto Predial) a porcentagem é de 1% sobre o valor venal determinado pela legislação vigente. Já para os terrenos vagos (Imposto Territorial), a porcentagem é de 3%.

Sorteio



A Prefeitura também vai sortear, em 16 outubro, três televisores 43 polegadas para quem pagar o IPTU à vista ou o parcelado em dia. Os pagamentos dos carnês serão feitos na agência da Caixa Econômica Federal ou correspondentes e nas casas lotéricas.

Este ano, o IPTU sofreu correção monetária de 7,30% pelo IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, acumulado dos 12 meses de 2019.