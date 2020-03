Grave acidente é registrado na PR 170 em Novo Itacolomi; Assista

Um acidente grave foi registrado na manhã desta sexta-feira (06), na PR 170, próximo a Novo Itacolomi, sentido a Apucarana. Três pessoas ficaram gravemente feridas.

Um Fiat Pálio com placas de Hidrolândia, GO, teria se envolvido em uma colisão frontal com um caminhão baú com placas de Centenário do Sul.

O motorista do caminhão, Márcio dos Santos, contou que seguia para Arapongas onde iria carregar para fazer um frente, quando na curva aconteceu o batida. "No carro tinha uma carretinha, eu só vi que na curva a carretinha saiu pro lado, o motorista se perdeu, rodou na pista e eu não consegui evitar a batida," detalha.

Após a batida aconteceu um princípio de incêndio, que foi controlado por uma testemunha. Lino Barbosa também é motorista de caminhão e mora em Jandaia do Sul, ele pegou um extintor e combateu as chamas. "Eu escutei um barulho, quando me aproximei da curva vi o acidente. Eu sai do meu caminhão rápido, peguei o extintor e controlei o princípio de incêndio. Quando eu cheguei, parecia que tava todo mundo morto. Uma cena muito triste," explica Lino.

O motorista do carro ficou gravemente ferido e preso entre as ferragens, até foi divulgado que ele teria entrado em óbito, mas após ser retirado do veículo, foi constatado que ele tinha sinais vitais. Ele foi entubado e levado de helicóptero até o Honpar, em Arapongas.

Um outro homem e uma mulher também ficaram presos entre as ferragens e sofreram ferimentos graves. Um outro rapaz foi encontrado fora do carro e sofreu ferimentos leves. Os feridos foram levados ao Hospital da Providência, em Apucarana.

A pista ficou interditada nos dois sentidos. "Foi um trabalho bastante difícil, com vítimas com múltiplos ferimentos e fraturas," comenta a tenente Ana Paula dos Bombeiros.

Os ocupantes do carro seriam fotógrafos e estavam indo participar de um evento de rodeio.

Assista: