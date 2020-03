AO VIVO: Acidente na PR 170 em Novo Itacolomi, feridos são resgatados; Assista

Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (06), na PR 170, próximo a Novo Itacolomi, sentido a Apucarana. A polícia rodoviária, corpo de bombeiros e Samu foram acionados.

De acordo com informações preliminares, um Fiat Pálio preto com placas de Hidrolândia, GO, teria se envolvido em uma colisão frontal com um caminhão baú com placas de Centenário do Sul.

Quatro pessoas que estavam no veículo foram socorridas com ferimentos graves. Em princípio, havia a informação de uma morte no local, mas a vítima foi reanimada por socorristas. O helicóptero do Samu foi acionado para encaminhar os feridos mais graves para hospitais da região.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local para prestar socorro e dar esclarecimentos à polícia.

A pista está interditada nos dois sentidos.

