Um vigilante abordou e evitou a fuga de dois adolescentes infratores de 14 e 15 anos, após furto a um bar na Av. Brasil, em Borrazópolis.

A Polícia Militar foi acionada e fez contato com o proprietário. No local foi constatado que os adolescentes entraram pelo teto do bar.

Diante dos fatos os infratores foram apreendidos e conduzidos para 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal para as providências cabíveis.