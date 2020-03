Homem invade residência em Borrazópolis e efetua disparos de arma de fogo

A equipe do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Borrazópolis foi deslocada na madrugada de quinta-feira (5), por volta das 1h30, para atendimento a uma residência invadida na Av. Aparecido Bezerra Guedes.

No local, a equipe encontrou a vítima trancada no quarto. Ele relatou que estava dormindo quando ouviu barulhos no interior da casa, e que em dado momento ouviu uma voz dizendo "abra a porta ou vou atirar".



Como não atendeu, o invasor saiu correndo e ainda efetuou dois disparos de arma de fogo de fora para dentro da casa. Os policiais patrulharam as imediações procurando por suspeitos, foram feitas abordagens porem ninguém foiencontrado.



Até o presente momento o proprietário não informou se haviam subtraído objetos de usa casa, e o dano foi na porta dos fundos da casa que foi arrombada.