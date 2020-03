Programa de incentivo distribui 137 mil mudas de café em Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã começou nesta semana a entrega de 137 mil mudas de café para produtores rurais cadastrados no programa municipal de incentivo à cafeicultura, da Secretaria de Agricultura. As plantas foram produzidas no Viveiro Municipal de Café de Jacutinga.

Conforme o prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL), o objetivo do programa é aumentar a produtividade do café no município, melhorar a qualidade do produto e oferecer maior sustentabilidade da atividade. “É um grande projeto de incentivo ao desenvolvimento da cafeicultura aqui dessa região que tem tradição na cultura do café. A ideia é que o cafezal seja renovado, para que eles possam melhorar ainda mais a qualidade do café do Jacutinga, que já é considerado um dos melhores do Paraná”.

João Andrade, presidente da Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga, agradeceu o apoio da prefeitura. “Nós produtores só temos que agradecer a iniciativa do prefeito de dar incentivo ao café e, sobretudo, de trazer esse viveiro para o Jacutinga. Melhorou muito, com o viveiro perto mais perto das propriedades”.

O cafeicultor Márcio Favaro, vencedor da 16ª edição do concurso Prêmio Café Qualidade Paraná 2018, será um dos cafeicultores que vai receber nos próximos dias 5 mil mudas. Ele fez questão de destacar a qualidade do café produzido no viveiro municipal. “São plantas para quem deseja realmente trabalhar com um café de alta qualidade”, comenta.

Vitória Maria Montenegro Holzmann, chefe do Núcleo Regional de Ivaiporã da Seab, que também acompanhou o evento, destacou a parceria dos órgão públicos com a associação. “Se o produtor não tem uma ajuda da Prefeitura Municipal, Câmara dos Vereadores, dos técnicos da agricultura essas coisas não acontecem. Mas, também só acontecem porque vocês produtores querem e valorizam o produto de vocês”, disse Vitória.

Adir Salla secretário municipal de Agricultura, destacou a qualidade das plantas distribuídas. “Nunca houve no município de Ivaiporã um viveiro tão bem organizado como é agora, com mudas espetaculares com uma equipe excelente dando toda a assistência para nós”.

De acordo com o técnico agrícola Elias Leão, coordenador do programa municipal,estão sendo distribuídas 35 mil mudas da variedade ITR 107 e 102 mil plantas ITR 100. Ele explica que para receber as mudas, os produtores auxiliam no manejo do viveiro. “Hoje os cafeicultores tem como contrapartida de trabalhar no viveiro, desde o plantio das semente nos tubetes e durante o desenvolvimento da muda. Isso faz com que o cafeicultor valorize ainda mais, e ele vai levar para o campo aquilo que ele produziu”, completou Elias Leão.