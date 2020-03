Em atendimento fiscalizatório de pássaros silvestre no município de Jardim Alegre, policiais ambientais do 3º Pelotão de Apucarana constataram pássaros silvestres em desacordo com a autorização ambiental competente.



O autor foi detido e conduzido para a sede do Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre para confecção do Termo Circunstanciado. Também foi lavrado dois Autos de Infrações Ambientais (AIAs) no valor de R$ 24.500,00 pelo crime de apanhar espécimes da fauna.