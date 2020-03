Prefeitura de Jandaia faz alerta para limpeza de terrenos baldios

A secretaria de Obras, juntamente com a Vigilância Sanitária através do Departamento de Saúde de Jandaia do Sul vem realizando uma grande ação de limpeza em áreas públicas em todos os bairros da cidade. O trabalho vem sendo intensificado sobretudo nesta época do ano em decorrência do forte calor e as chuvas. A prefeitura pede apoio da população principalmente para manutenção dos terrenos baldios.

Segundo a Prefeitura, os lotes urbanos particulares em estado de abandono lideram entre as reclamações da população junto ao departamento de serviços públicos. Além do mato, depósitos irregulares de lixo e entulhos são frequentemente denunciados pela população.

Diante das reclamações, o prefeito Benedito José Pupio, o Ditão, pede a colaboração de todos os proprietários de terrenos para que executem a limpeza em seus lotes. O prefeito pede também a colaboração da população para participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa não jogando entulho e materiais sem serventia em ruas, calçadas, terrenos e vias públicas.

Ditão destaca a importância da participação de todos. "A prefeitura vem fazendo a limpeza em todos os bairros da cidade, mas precisamos da ajuda da população, pois só a prefeitura não consegue manter a cidade limpa sem a participação de todos", afirma.

Ao jogar lixo no chão e não zelarem pela limpeza das calçadas e das ruas em frente suas residências, os munícipes contribuem para que ocorra o entupimento de bueiros, provocando alagamentos e trazendo prejuízos para a comunidade e os próprios moradores.