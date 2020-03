Distrito de Santa Luzia da Alvorada, em São João do Ivaí recebe ambulância 0 km

A prefeitura de São João do Ivaí destinou uma ambulância modelo Fiat Strada 0 km para o distrito de Santa Luzia da Alvorada. A entrega oficial do veículo, que foi comprado com recursos do Governo Federal, aconteceu na tarde de quarta-feira (04), em frente ao posto de Saúde do distrito.

A secretária de Saúde, Adriana Ceron de Almeida, destaca que a nova ambulância proporcionará mais segurança e comodidade a população. “Substituímos a ambulância que existia, pois já estava bem rodada e começando a dar muita manutenção. O veículo novo dará mais segurança no transporte de pacientes e garante economia aos cofres públicos”, destaca.

O prefeito Fábio Hidek Miura enaltece que os distritos passaram a ter ambulância exclusiva em seu mandato. “Assim que assumimos a gestão, destinamos uma ambulância para cada distrito, dando mais tranquilidade e suporte para a saúde dos moradores. A substituição do veículo está dentro da nossa política de renovação de frota, que consiste em economizar com manutenções e abastecimentos, para que o dinheiro público seja melhor distribuído e mais investimentos sejam feitos em benefício da população”, assinala o gestor.

Além da secretária de Saúde, estiveram presentes na entrega a vice-prefeita, Carla Emerenciano, que na oportunidade estava representando o prefeito Fábio Hidek, que não compareceu por motivos de saúde; o ex-prefeito e médico, Ivens Simão, vereador Reginaldo Silva, dentre outras lideranças e populares.