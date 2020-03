Homem é preso em Jandaia do Sul após ameaça com faca

Um homem de 50 anos foi preso pela polícia militar (PM) de Jandaia do Sul na noite desta quarta-feira (04) após se envolver em uma briga de bar.

Segundo o relatório da PM, a equipe foi acionada para comparecer a um estabelecimento comercial após dois homens iniciarem uma briga, um deles portando uma faca. De acordo com o solicitante houve um quebra-quebra que danificou o balcão e diversos produtos no local. O homem que utilizou a faca foi abordado pelo policiais, e como apresentava um ferimento na cabeça, foi encaminhado para atendimento médico. Ele assumiu ter usado a faca na briga e que teria ameaçado de morte o outro envolvido que fugiu.



Chegando ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) para receber cuidados no ferimento, ele passou a ficar agitado, recusando atendimento médico e injuriando os policiais. Por esta razão, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.