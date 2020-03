Carga na pista deixa trânsito lento na BR 376 em Califórnia

Parte de uma carga de blocos de concreto de um caminhão caiu na pista da BR 376, no KM 259, na entrada de Califórnia, na manhã desta quinta-feira (05).

De acordo com a assessoria da Rodonorte, concessionária que administra o trecho, não houve tombamento do caminhão, apenas o derramamento de parte da carga na pista. Nenhum veículo foi atingido e ninguém se feriu.

A Rodonorte informa que o incidente ocorreu por volta das 8h e que equipes realizam a limpeza do local durante a manhã. Uma das vias está interditada e o trânsito segue lento sentido a Curitiba.

A limpeza do local deve seguir ao longo do dia, sem previsão de horário para normalização de tráfego do trecho.