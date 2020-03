Prefeito de Marumbi sofre assalto e é feito refém em Curitiba 

O prefeito Adhemar Rejani de Marumbi, no norte do Paraná, sofreu um sequestro relâmpago em Curitiba. Ele foi rendido por ladrões e mantido refém por quase duas horas. O crime aconteceu na quarta-feira (4).

O prefeito viajou no começo da semana e estava cumprindo agenda na capital do Estado. Rajani contou durante entrevista, que estava na Secretaria de Estado da Saúde e ao seguir para a Assembléia Legislativa e parar em um semáforo foi rendido pelos assaltantes.

Conforme o prefeito, eram dois ladrões, um entrou no carro dele, o outro seguiu o veículo.

O prefeito foi retirado do veículo e colocado no carro de um dos suspeitos e por aproximadamente duas horas foi mantido refém. O político em entrevista, disse que foi drogado e que os ladrões exigiram dinheiro.

O prefeito disse que os criminosos fizeram ele ligar para algumas pessoas pedindo valores e transferências bancárias e depois foi deixando em uma rua e ficou inconsciente.

Ao retomar a consciência ele pegou um táxi e conseguiu chegar até ao Hotel onde estava hospedado. A esposa do prefeito viajou junto com ele, mas não estava no momento do crime.

Ainda em entrevista, o prefeito repassou que o prejuízo com as transferências foi de aproximadamente R$ 11 mil. Também informou que seu telefone foi clonado.

A Polícia Militar (PM) de Curitiba foi chamada. O caso é investigado.

(Com informações, Blog Berimbau)