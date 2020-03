Municípios da região aderem a consórcio para comercialização da agroindústria

Com a finalidade de ampliar a comercialização de produtos de origem animal, 15 municípios da região de Ivaiporã assinaram um termo de adesão ao consórcio CID Centros. Sediado em Pitanga, o consórcio intermunicipal tem outros 18 municípios da região central do estado. Na manhã de ontem, lideranças regionais, técnicos e veterinários estiveram reunidos na Associação Comercial, Industrial e Serviços de Ivaiporã (Acisi) para tratarem dos preparativos da adesão.

No ano passado, o Governo Federal promoveu modificações no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi). Isso possibilitou as agroindústrias comercializarem produtos de origem animal entre cidades que integram o mesmo consórcio público, desde que atendidas as exigências legais e sanitárias, e utilização de selo de qualidade do consórcio estampado nos produtos. Aderindo ao consórcio, os município da região abrem possibilidade de comercialização para um mercado de aproximadamente 500 mil consumidores, desde a região de Guarapuava até Faxinal. Conforme o médico veterinário da Emater/Seab, Carlos Eduardo dos Santos, a reunião teve como finalidade tratar dos documentos das prefeituras para adesão ao consórcio intermunicipal. “Inclusive, ontem tivemos uma conversa com o pessoal do Mapa (Ministério da Agricultura) que nos informou que a partir de abril deve sair o regulamento e a gente efetivamente vai conseguir fazer a comercialização nesses 33 municípios”, comenta. Para a adesão ao consórcio é necessário que os municípios tenham a aprovação da Câmara de Vereadores. Em Jardim Alegre, o presidente do legislativo não vê dificuldades na aprovação. “Nossos vereadores são coerentes e não teremos dificuldades na aprovação desse projeto. Já estivemos conversando com os vereadores, e é um projeto muito bom, não só para Jardim Alegre, mas para todo o Vale do Ivaí”O secretário da agricultura de Ivaiporã, Adir Salla, que também participou da reunião, comemora os avanços do SISBI. Para ele, a adesão é o primeiro passo para a ampliação do mercado regionalizado. “A nossa possibilidade de venda vai ampliar de um mercado com pouco mais de 33 mil habitantes para 500 mil habitantes. Nos próximos dias, vamos enviar o projeto de lei para a apreciação dos vereadores e esperamos que até o final do mês possamos ingressar ao consórcio já com a documentação toda pronta”, completa Salla.