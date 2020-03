Sanepar providencia limpeza de caixas d'água em imóveis de São João do Ivaí

A Sanepar informa que os moradores de São João do Ivaí que tenham registrado problemas com a coloração da água devem entrar em contato com a empresa. Em nota encaminhada nesta quarta-feira ao TNOnline, a Sanepar confirmou que o rompimento de uma adutora causou o problema.

Os moradores do município reclamaram de água suja saindo das torneiras na noite de terça-feira. "Devido ao rompimento de uma adutora, em alguns imóveis entrou água suja. A Sanepar recebeu 3 reclamações de clientes e já está tomando providências para lavar a caixa d´água desses imóveis", diz a nota.

Segundo a empresa, os clientes que tiveram problemas podem entrar em contato com a Companhia pelo 0800-200-0115 para que a empresa encaminhe funcionários para lavagem das caixas d'água.