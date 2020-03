Prefeito de Ivaiporã recebe nova ambulância para o município

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta quarta-feira (04) 164 veículos a municípios de diversas regiões do Estado. São 102 ambulâncias, outros 62 carros foram destinados às regionais de saúde. Na região Ivaiporã foi um dos municípios contemplado com uma ambulância.

Participaram da solenidade junto com o prefeito Miguel Amaral (PSL), o presidente da Câmara de Vereadores Eder Bueno (PP) e o vereador Alex Papin (DEM). A ambulância para Ivaiporã foi uma solicitação do deputado estadual Nelson Justus (DEM) ao governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

Alex Papin parabenizou o prefeito Miguel Amaral pela parceria com os vereadores. “Nesses quatro anos que sou vereador, o prefeito Miguel Amaral nunca deixou de assinar um convênio meu. É assim que funciona, mesmo não sendo do deputado do prefeito, sendo do deputado do vereador, ele nos atendeu e o resultado é mais uma conquista para a população”.

Miguel Amaral disse que apesar das diferenças políticas, executivo e legislativo tem um único objetivo, “nós estamos atrás dos benefícios e melhorias da qualidade de vida da população”, disse.



Durante os agradecimentos ao deputado Nelson Justus, ao Governo do Estado e aos deputados que o apoiam, o prefeito lembrou ainda dos investimentos na área de saúde no município, através do secretário de saúde, Beto Preto.

“O resultado com certeza vai vir na inauguração do Hospital Regional, da UBS da Monte Castelo, a do Jacutinga, com a reinauguração das UBS que foram e estão sendo reformadas. A saúde é um bem infinito e só temos a agradecer aqueles que lutam de dia e de noite para melhorar a qualidade de vida da população”