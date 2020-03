Árbitro de Jandaia do Sul vai participar da Olimpíada de Tóquio

O árbitro de Jandaia do Sul Cristiano Maranho, foi convocado para participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aos 46 anos, ele vai apitar sua quarta olimpíadas.



Maranho integra a Federação Internacional de Basquete, FIBA há 22 anos. Ele começou no esporte ainda garoto. “Comecei jogando basquete em Jandaia do Sul, fiquei jogando na cidade até os 17 anos, depois fui jogar em Apucarana, pelo time da cidade. Em 1994 o time acabou, então meu treinador na época me incentivou a arbitrar jogos, e eu fui. Com dois anos de profissão me tornei árbitro nacional, com três estava na liga internacional, estar em uma olimpíada é a realização de um sonho, ” comenta.

Maranho já participou da Olimpíada em Pequim, em 2008, em Londres em 2012, onde apitou a final dos jogos e em 2016 foi árbitro no Brasil. “ Ir para uma olimpíada pela primeira vez é algo muito difícil, mas voltar a participar de uma olimpíada é bem mais difícil, depende muito do rendimento. Agora voltar para uma quarta olimpíada, é uma emoção muito grande, é sinal de que estou correspondendo às expectativas da Fiba,” ressalta.

O árbitro deve embarcar dia 17 de julho rumo a Tóquio. A olimpíada acontece de 24 de julho até 9 de agosto. “Estou muito feliz, sei que serei avaliado todos os dias dentro e fora da quadra e estou preparado. É um sonho, uma realização muito grande. Se manter na elite da Fiba por tanto anos não é fácil, essa outra convocação vem ratificar o trabalho, ” detalha

O Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio, se preocupa com a competição, devido ao risco do coronavírus. Até agora, pelo menos seis pessoas morreram no Japão e já são aproximadamente 274 casos.

"É preocupante, mas existem medidas de segurança, tem que confiar," finaliza.