Homem ameaça e quebra objetos durante cobrança de dívida, em Ivaiporã

Na manhã de terça-feira (3) durante cobrança de dívida em um estabelecimento na Rua Bandeirantes, no centro de Ivaiporã, um homem fez ameaças ao devedor, quebrou uma cadeira e um monitor de computador do local.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a mulher que trabalha na empresa relatou aos policiais que o marido dela, tem uma dívida de compra de veículo com o mesmo, e ele disse que só sairia dali com o pagamento da dívida ou preso, foi quando o mesmo começou a ameaçar e promover a quebradeira.

Diante dos fatos, a equipe orientou e advertiu o cidadão, além de conduzir as partes até a sede da 6° Companhia Independente da Polícia Militar para lavratura do termo circunstanciado.