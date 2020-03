Manutenções na rede energia afeta abastecimento de água em Ivaiporã

A Sanepar informa que, devido manutenções programadas pela Copel em Ivaiporã neste domingo (7), o abastecimento de água na cidade será interrompido. Os trabalhos serão executados das 9h15 às 16h15, afetando a distribuição de água na cidade como um todo e, das 13h45 às 18h45, na região do Aeroporto, Xuripita, Versalhes 1,2 e 3 e Belo Horizonte. O abastecimento deve voltar à normalidade, durante a noite, de forma gradativa.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.



A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!