PRF apreende carro com 40 mil maços de cigarros contrabandeados, em Jandaia do Sul

Um carro com 40 mil maços de cigarros contrabandeados foi apreendido na tarde desta terça-feira (3), no km 230 da BR 369, em Jandaia do Sul. O motorista abandonou o veículo e conseguiu fugir.

Por volta das 12 horas, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram ordem de parada a um veículo I/Ford Edge V6, com placas de São José do Rio Preto, interior do Estado de São Paulo, que seguia sentido Bom Sucesso a Jandaia do Sul.



O condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, transitando pelo acostamento, contramão de direção, até acessar o trevo de entroncamento com a BR 376 no km 215.

Os agentes da PRF fizeram o acompanhamento tático, porém, em determinado momento, este condutor em fuga, acessou a contramão de direção sentido Mandaguari e após, uma estrada rural e antes da aproximação dos agentes, se embrenhou a uma vegetação densa, não sendo localizado.

Ainda foram realizadas buscas na região na tentativa de prendê-lo, porém sem êxito.

Dentro deste veículo havia aproximadamente 40 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os agentes após a apreensão do veículo juntamente com os cigarros, encaminharam ao depósito da Receita Federal em Maringá.