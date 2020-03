São Pedro do Ivaí autoriza reforma em escola municipal

O prefeito José Isalberti assinou na segunda-feira a ordem de serviço para reformas e melhorias na Escola Municipal Gertrudes Maria Domingues. As melhorias envolvem construção de uma nova cozinha (com central de gás GLP), adequação de sala de aula e revestimento em pisos e paredes.

Os investimentos, na ordem de R$ 127.637,99, são com recursos do salário Educação, contribuição social ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública.

A obra vai trazer mais comodidade para os alunos, servidores e professores da escola municipal. “É mais qualidade e conforto para as crianças na hora das refeições. Tenho certeza que os alunos, as crianças e os funcionários da escola ficarão satisfeito com as melhorias”, comentou o prefeito José Isalberti.

A secretária Ivonete Harada ressaltou as melhorias. “Com a nova estrutura, nossos alunos ganharão um ambiente muito mais agradável. Desta forma, podemos oferecer melhor atendimento às nossas crianças e comunidade escolar”, disse ela. A empresa contratada, L. F. Moraes & Moroti, terá 05 dias a partir da emissão da ordem de serviço para dar início aos trabalhos.

PRESENÇAS do prefeito José Isalberti, estiveram presentes no momento da assinatura, a secretária de Educação, Cultura e Esportes Ivonete Harada, a diretora de Cultura Sandra Carneiro, a coordenadora pedagógica Thayene Crepaldi, a secretária da educação Lorena Ramos Figueiredo Isalberti e o responsável pela empresa contratada, Lucas Fernandes Moraes.