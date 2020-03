Espetáculo 'Tirando a ópera do baú' é atração em Arapongas e Apucarana

As aventuras de Thiago, João, Cidinha e companhia serão compartilhadas, no final de semana, em palcos de três cidades do Norte do Paraná. O Cine Teatro Mauá, em Arapongas, recebe a apresentação inicial de “Tirando a Ópera do Baú” nesta quinta-feira, às 14h30. Concebido para o público infanto-juvenil, o espetáculo tem entrada gratuita e vai passar também por Apucarana e Rolândia.



Em Arapongas, os bilhetes poderão ser retirados no dia do espetáculo, das 9 às 14 horas, no Teatro Mauá. Na sequência, a montagem segue para Apucarana na sexta-feira (6), no anfiteatro Unespar também as 14h30.

No sábado, “Tirando a Ópera do Baú” encerra a temporada no Centro Cultural Nanuk, em Rolândia.

“Tirando a Ópera do Baú” foi concebido para o público infanto-juvenil e é uma apresentação bem humorada à música lírica. “É um espetáculo para crianças de todas as idades”, sintetiza Denise Sartori, renomada cantora lírica paranaense, responsável pela direção artística musical e artística. “Apresentamos a ópera de forma lúdica, bem-humorada e didática”, complementa.

O espetáculo vem de aclamado circuito cultural, cuja estreia ocorreu em fevereiro. Antes de chegar a Arapongas, Apucarana e Rolândia, “Tirando a Ópera do Baú” foi levado a cidades do Noroeste (Cianorte, Campo Mourão e Paranavaí) e Sudoeste (Toledo, Francisco Beltrão e Pato Branco) do Paraná.



O projeto cênico-musical obteve aprovação do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice. Apoio Cultural: Copel. O Profice é vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura.