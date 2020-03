Obras de manutenção afetam abastecimento em Lunardelli

A Sanepar informa que, em função de um serviço de manutenção emergencial em uma das unidades do sistema produtor de Lunardelli, pode haver falta de água especialmente na zona alta da cidade nesta terça-feira (3). Equipes da Sanepar trabalham para concluir o serviço até 12h. A normalização da distribuição de água deve ocorrer durante a tarde, de forma gradativa.



A população deve economizar, priorizando o uso da água para a alimentação e higiene pessoal.



Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.



Para esta e outras informações use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br