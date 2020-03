Teatro de fantoche alerta crianças sobre cuidados com a dengue, em Ivaiporã

Entre os dias 2 e 5 de março, a Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio do Departamento Municipal de Cultura, recepciona as crianças do 1º ano do ensino fundamental, tanto da rede municipal pública, como das escolas particulares, na Biblioteca Cidadã, para uma atividade com teatro de fantoche, que aborda o tema dengue.

A diretora do Departamento Municipal de Cultura, Amanda do Amaral Rafael, disse que a ação foi pensada para que as crianças recebam as informações referentes à dengue, tanto os sintomas da doença e os cuidados com a saúde, como orientações de como a população deve se portar de modo que elimine os criadouros do Aedes aegypti – mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e da febre amarela urbana.



“Por meio de um teatro descontraído passamos as informações para as crianças, que, certamente, transmitirão as experiências que tiveram na Biblioteca Cidadã aos responsáveis”, comentou Amanda do Amaral Rafael.



Além do teatro de fantoche, as crianças realizam uma atividade relacionada ao tema. Os servidores do Departamento Municipal de Cultura prepararam 2 tipos de atividades. Um desenho para que as crianças pintem e a confecção de uma armadilha para o mosquito com garrafa pet.



A confecção da armadilha para o mosquito será feita com os alunos das Escolas Municipais Bento Viena, Ignês de Souza Caetano e Maria Diva Ribeiro da Proença, que correspondem às Vilas Nova Porã, João XXIII e Santa Maria, respectivamente.



No final das atividades, as crianças recebem uma cartilha para levar para a casa, que também constam as informações sobre o mosquito transmissor, sintomas da dengue e as dicas para eliminar os criadouros do mosquito.



Dengue no Paraná



De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) o Paraná está em alerta para epidemia de dengue. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o período de maior transmissão de dengue, devido análise de sazonalidade, são os meses de fevereiro e março, podendo se estender de acordo com as condições climáticas.



O secretário explicou que 90% dos focos do mosquito estão nas residências e empresas. “Por isso, a ação da população é fundamental no combate ao mosquito”, disse Amanda do Amaral Rafael.